ИГ планирует в Британии беспорядочные нападения - правозащитник
Террористическая группировка Исламское государство планирует "беспорядочные нападения на мирных граждан" в Великобритании. Опасность терактов в Британии сейчас так же высока, как и в 70-е годы, когда активную деятельность вела военизированная группировка Ирландская республиканская армия. Об этом сообщил британский правозащитник Макс Хилл, передает Reuters.
"С точки зрения угрозы, которую представляют (террористы - ред.), я думаю, что интенсивность и потенциальная частота планирования - нацеленная на беспорядочные нападения на мирных гражданских лиц, независимо от расы или цвета кожи в мегаполисах - представляет собой огромный постоянный риск того, который никто из нас не может игнорировать", - сказал он.
24 февраля вблизи сирийского города Эль-Баб взорвался автомобиль. По данным правозащитников, в результате погибли почти 30 человек. Ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГ.
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