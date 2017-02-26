ИГ планирует в Британии беспорядочные нападения - правозащитник

По словам Макса Хилла, угрозу терактов в Британии уже нельзя игнорировать

Террористическая группировка Исламское государство планирует "беспорядочные нападения на мирных граждан" в Великобритании. Опасность терактов в Британии сейчас так же высока, как и в 70-е годы, когда активную деятельность вела военизированная группировка Ирландская республиканская армия. Об этом сообщил британский правозащитник Макс Хилл, передает Reuters.

"С точки зрения угрозы, которую представляют (террористы - ред.), я думаю, что интенсивность и потенциальная частота планирования - нацеленная на беспорядочные нападения на мирных гражданских лиц, независимо от расы или цвета кожи в мегаполисах - представляет собой огромный постоянный риск того, который никто из нас не может игнорировать", - сказал он.

24 февраля вблизи сирийского города Эль-Баб взорвался автомобиль. По данным правозащитников, в результате погибли почти 30 человек. Ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГ.

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