Белый дом против спецпрокурора для расследования действий РФ

В Белом доме не считают, что американцев беспокоит вопрос вероятного вмешательства России в президентские выборы

Белый дом выступает против назначения спецпрокурора для расследования попыток России повлиять на прошлогодние выборы в США, а также связей между Москвой и ближайшим окружением президента Трампа. Об этом сообщает Голос Америки.



"У нас есть очень высокая уверенность, что какие бы проверки ни проводились, все они придут к одному и тому же выводу: мы никак не связаны с этим российским вмешательством на выборах", - сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.



За назначение спецпрокурора, который не подчинялся бы генеральному прокурору, выступают конгрессмены-демократы и некоторые республиканцы.



В Белом доме говорят, что у США есть более насущные проблемы. Сандерс сказала, что не думает, что американцев заботит расследование действий России.



"Разговоры о России - это фейковые новости, которые распространяют демократы и подхватывают СМИ, чтобы скрыть большое поражение на выборах и незаконные утечки!" - написал Трамп в Twitter.

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