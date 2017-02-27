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Белый дом против спецпрокурора для расследования действий РФ

27.02.2017 02:59
В Белом доме не считают, что американцев беспокоит вопрос вероятного вмешательства России в президентские выборы
Белый дом против спецпрокурора для расследования действий РФ

Белый дом выступает против назначения спецпрокурора для расследования попыток России повлиять на прошлогодние выборы в США, а также связей между Москвой и ближайшим окружением президента Трампа. Об этом сообщает Голос Америки.

"У нас есть очень высокая уверенность, что какие бы проверки ни проводились, все они придут к одному и тому же выводу: мы никак не связаны с этим российским вмешательством на выборах", - сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

За назначение спецпрокурора, который  не подчинялся бы генеральному прокурору, выступают конгрессмены-демократы и некоторые республиканцы. 

В Белом доме говорят, что у США есть более насущные проблемы. Сандерс сказала, что не думает, что американцев заботит расследование действий России. 

"Разговоры о России - это фейковые новости, которые распространяют демократы и подхватывают СМИ, чтобы скрыть большое поражение на выборах и незаконные утечки!" - написал Трамп в Twitter.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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