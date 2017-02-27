SpaceX сегодня сделает заявление: Маск не раскрывает деталей
27.02.2017 03:32
Заявление будет обнародовано сегодня в 23:00 по киевскому времени
Илон Маск (фото - EPA)
SpaceX готовится сделать заявление. Об этом написал основатель компании Илон Маск в Twitter.
Заявление будет завтра в 13:00 по тихоокеанскому времени (сегодня, 27 февраля, в 23:00 по киевскому времени).
Никаких подробностей Маск не сообщил.
На 2017 год SpaceX запланировал 27 космических полетов. Согласно плану, к 2019 году их количество должно вырасти до 52, а значит, пуск будет осуществляться каждую неделю.
Главный проект Илона Маска - доставк людей на Марс.
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