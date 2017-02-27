В Белом доме ищут источник утечек секретной информации - Politico

Участников экстренного совещания в Белом доме призвали не говорить СМИ о поиске утечек в совещательном кабинете, однако призыв был проигнорирован

Контрразведка в случайном порядке проверяет мобильные телефоны всех, кто работает в Белом доме. На такие меры американские власти вынуждены были пойти в ходе борьбы против утечек конфиденциальной информации, пишет со ссылкой на источники Politico.

Издание утверждает, что подобная практика стала применяться вскоре после того, как Дональд Трамп на прошлой неделе резко раскритиковал СМИ за использование анонимных источников.

Когда на прошлой неделе информация с одного из закрытых заседаний десятка высокопоставленных чиновников в Белом доме каким-то образом была предана огласке в прессе, спикер администрации президента США Шон Спайсер созвал "экстренное совещание", перед началом которого участников на входе в кабинет попросили выложить телефоны для проверки. Пресс-секретарь при этом привлек к процедуре штатных юристов Белого дома.

Чиновникам, которые имеют доступ к информации под грифом "секретно", заявили о недопустимости использования некоторых мессенджеров с шифрованием, и тех, которые автоматически удаляют сообщение после отправления. Были названы мессенджеры для смартфонов Confide и Signal.

По данным источника, Спайсер на совещании заявил, что в случае выявления несанкционированной связи со СМИ у чиновников могут быть "проблемы". Также участникам совещания посоветовали не распространяться в прессе о том, что Белый дом ищет источник утечек среди своих сотрудников.

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После скандала с увольнением советника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна президент США раскритиковал спецслужбы за неспособность найти "крота" и пресечь утечку государственной информации.

Как пишет Politico, Спайсер отказался прокомментировать изданию ситуацию с утечками.

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