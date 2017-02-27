Европейский Союз продлил санкции против Беларуси еще на год
Совет Европейского Союза принял решение о продлении на год - до 28 февраля 2018 года - ограничительных мер против Беларуси. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Санции касаются эмбарго на торговлю оружием, замораживания банковских активов и запрета на поездки в Евросоюз для четырех человек, причастных к исчезновению в 1999-2000 годах двух оппозиционных деятелей: бизнесмена и журналиста.
В феврале 2016 года главы МИД стран Евросоюза приняли решение о частичном снятии санкций с Беларуси. Из санкционного списка исключили 170 человек и три компании из Беларуси, но эмбарго на поставки оружия оставили в силе.
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