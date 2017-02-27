На Филиппинах боевики Абу-Саяф обезглавили немецкого заложника

70-летний Юрген Кантнер в ноябре был похищен с принадлежавшей ему яхты у берегов Малайзии, тело его жены Сабины Мерц было впоследствии найдено на яхте

Боевики филиппинской исламистской группировки Абу-Саяф распространили видео, на котором они обезглавливают заложника из Германии, передает Би-би-си.

70-летний Юрген Кантнер в ноябре был похищен с принадлежавшей ему яхты у берегов Малайзии. Тело его жены Сабины Мерц было впоследствии найдено на яхте - судя по всему, она была убита при попытке оказать сопротивление.

Срок выплаты выкупа за Кантнера в размере 30 млн филиппинских песо ($600 тысяч) истек в воскресенье.

Кантнера и Мерц уже похищали ранее. В 2008 году они пробыли в плену у сомалийских пиратов 52 дня и были освобождены после того, как был выплачен выкуп.

Представитель правительства Филиппин подтвердил факт убийства гражданина Германии, тело которого, однако, до сих пор не обнаружено.

Группировка Абу-Саяф - одна из нескольких джихадистских экстремистских групп, действующих вблизи южных островов Филиппин. Известна своей жестокостью. Заложников боевики часто обезглавливают. Ее лидер Иснилон Тотони Хапилон в июле 2014 года принес клятву верности террористической организации Исламское государство.



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