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Трамп увеличит на $54 млрд расходы США на оборону

27.02.2017 18:19
Президент США пообещал повысить траты на модернизацию инфраструктуры в США и значительно сократить финансовую поддержку менее приоритетных программам
Трамп увеличит на $54 млрд расходы США на оборону
Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп увеличит на $54 млрд расходы Вашингтона на оборону при формировании нового бюджета Соединенных Штатов, передает Би-би-си.

"Мы намерены сделать больше с меньшими затратами, мы сделаем это государство надежным", - объяснил Трамп запланированное увеличение расходов на оборону и госбезопасность.

Президент США также пообещал повысить траты на модернизацию инфраструктуры в США и значительно сократить финансовую поддержку менее приоритетных программам, которые пока не называются.

План Трампа не затронет большие социальные программы, такие как социальное обеспечение и медицинское обслуживание, несмотря на республиканские призывы к реформам.

Президент США, как ожидается, выпустит свои окончательные предложения в новый бюджет в середине марта.

Трамп, 20 января, в первый день в должности подписал ряд распоряжений, в том числе о назначении Джеймса Маттиса главой Пентагона. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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