Азербайджан обвинил в обстрелах позиций своих военных Армению

Азербайджан обвинил Армению в том, что ее артиллерия подвергла обстрелу позиции азербайджанских войск, а также "совершила попытку спланированного диверсионного проникновения в нескольких направлениях". Об этом говорится в министерстве обороны Азербайджана.

Кроме того, пресс-служба азербайджанского ведомства сообщает, что 26 февраля при посредничестве ОБСЕ и Международного Комитета Красного Креста (МККК) планировалось вынести с поля боя тела пяти погибших в ночь на 25 февраля военнослужащих, однако Армения якобы сорвала процедуру "преднамеренно выдвинув новые неприемлемые требования".

20 февраля непризнанная Нагорно-Карабахская республика провела "референдум" о смене названия на республику Арцах. В МИД Украины заявили, что Украина не признает так называемый "конституционный референдум" на территории Нагорного Карабаха и считает его нелегитимным.

Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) находится на территории Азербайджана. В 1991 году в регионе был проведен "референдум" о провозглашении независимости, результаты которого в мире признаны не были.

После "референдума" между Азербайджаном и Нагорным Карабахом, поддерживаемым Арменией, произошел вооруженный конфликт. В 1994 году после шести лет военных действий был подписан Бишкекский протокол, на основании которого Азербайджан, Армения и НКР договорились о прекращении огня.