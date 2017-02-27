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Азербайджан обвинил в обстрелах позиций своих военных Армению

27.02.2017 18:23
Азербайджан называет Армению виновной в активизации боевых действий в Нагорном Карабахе
Азербайджан обвинил в обстрелах позиций своих военных Армению
Фото: EPA

Азербайджан обвинил Армению в том, что ее артиллерия подвергла обстрелу позиции азербайджанских войск, а также "совершила попытку спланированного диверсионного проникновения в нескольких направлениях". Об этом говорится в министерстве обороны Азербайджана.

Кроме того, пресс-служба азербайджанского ведомства сообщает, что 26 февраля при посредничестве ОБСЕ и Международного Комитета Красного Креста (МККК) планировалось вынести с поля боя тела пяти погибших в ночь на 25 февраля военнослужащих, однако Армения якобы сорвала процедуру "преднамеренно выдвинув новые неприемлемые требования".

20 февраля непризнанная Нагорно-Карабахская республика провела "референдум" о смене названия на республику Арцах. В МИД Украины заявили, что Украина не признает так называемый "конституционный референдум" на территории Нагорного Карабаха и считает его нелегитимным.

Непризнанная Нагорно-Карабахская Республика (НКР) находится на территории Азербайджана. В 1991 году в регионе был проведен "референдум" о провозглашении независимости, результаты которого в мире признаны не были.

После "референдума" между Азербайджаном и Нагорным Карабахом, поддерживаемым Арменией, произошел вооруженный конфликт. В 1994 году после шести лет военных действий был подписан Бишкекский протокол, на основании которого Азербайджан, Армения и НКР договорились о прекращении огня.

25 февраля 2017 года Армения и Азербайджан обвинили друг друга в возобновлении боевых действий в Нагорном Карабахе, большая часть которого де-факто находится под контролем Армении.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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