В Кремле переживают, что Конгресс США готовит блокаду России

Отношения России с Соединенными Штатами находятся в низшей точке с периода холодной войны, и в Вашингтоне "готовят экономическую блокаду РФ". Об этом в нелегитимной Госдуме РФ заявил заместитель министра иностранных дел государства-агрессора Сергей Рябков, сообщает прокремлевский пропагандистский ресурс РИА Новости.

"Нынешнее состояние связей между Россией и США, как мы все понимаем, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Не будет преувеличением сказать, что наши отношения на сегодня находятся по сути дела на низшей точке за весь период после холодной войны", - сказал он.

При этом он выразил надежду, что Москва сможет наладить "конструктивный диалог" с новой администрацией президента США Дональда Трампа, хотя в рамках того же выступления заявил, что Конгресс США "готовит экономическую блокаду" РФ.

"Наши недоброжелатели в Конгрессе изо всех сил стараются растоптать любые ростки позитива в отношениях. В январе текущего года ими внесен законопроект, предусматривающий кодификацию санкций, введенных обамовскими распоряжениями, чтобы Трамп не смог их отменить по своей воле. Более того, предлагается расширить и ужесточить рестрикции... То есть, по сути дела, организовать нечто вроде экономической блокады России ", - посетовал Рябков.

В феврале 2017 года вице-президент США Майкл Пенс заявил, что США сделают все необходимое для того, чтобы путинская России несла ответственность за невыполнение минских договоренностей.

Ранее в отчете о глобальных объемах экспорта вооружений стокгольмского Института изучения проблем мира (SIPRI) сообщалось, что продажи оружия в мире достигли наибольших масштабов со времени окончания холодной войны.

Читайте также: Холодная война 2.0: какую роль сыграет кибероружие

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.