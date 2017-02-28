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Мигранты бегут из США в Канаду, опасаясь указов Трампа

28.02.2017 18:46
Мигранты пересекают границу в канадском городке Эмерсон, стучат в дома местных жителей и просят у них помощи
Мигранты бегут из США в Канаду, опасаясь указов Трампа
Скриншот с видео

Сотни людей, в основном выходцев из Африки и Ближнего Востока, бегут из США в Канаду, опасаясь антииммигрантских инициатив президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Люди говорят, что преследование мигрантов и беженцев в США стимулировало их к освоению севера.

Мигранты пересекают границу в канадском городке Эмерсон, стучат в дома местных жителей и просят у них помощи. 

Агентство отмечает, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо находится под повышенным давлением как с левой стороны, которая хочет, чтобы он позволил больше в плане приема беженцев, так и с правой, которая боится роста угроз безопасности. К тому же, Трюдо не может позволить себе осложнять отношения с Трампом.

В ходе опросов общественного мнения 47% канадцев заявляют, что их страна принимает достаточное количестве беженцев, тогда как 41% считают, что их число уже слишком высоко. 

28 января 2017 года Трамп подписал указ, которым ограничил иммиграцию беженцев из семи мусульманских стран.

После того, как власти штата Вашингтон подали в суд на Трампа, федеральный суд Сиэтла приостановил действие этого указа. 10 февраля апелляционный суд США поддержал запрет антимиграционного указа Трампа.

На днях Трамп назвал шаги его администрации по депортации мигрантов с страны "военной операцией". 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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