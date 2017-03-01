Комитет Европарламента одобрил снятие неприкосновенности с Ле Пен

Если Ле Пен лишат депутатского иммунитета, это даст зеленый свет расследованию по факту ее публикаций в Twitter жертв пыток исламистов

Комитет Европарламента проголосовал за снятие с Марин Ле Пен неприкосновенности из-за ее публикаций в Twitter изображений жестокости террористов Исламского государства. Об этом сообщает Reuters.



Во Франции расследуют тот факт, что член Европарламента Ле Пен запостила три изображения пыток ИГ в 2015 году, в том числе обезглавленного американского журналиста Джеймса Фоули.

Таким образом она ответила на сравнение ее партии "Народный фронт" с Исламским государством.



Депутатский иммунитет французского политика мешает расследованию. Если с Ле Пен снимут неприкосновенность, то это даст дорогу официальному судебному преследованию.

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