Рейд США в Йемене: Трамп обвинил генералов в гибели военного
Президент Дональд Трамп отстранился от военного рейда в Йемене и обвиняет генералов в смерти морского котика. Об этом сообщает The Hill.
Трамп подчеркнул, что миссию разрабатывали до того, как он вступил в должность и сказал, что "они потеряли" морского котика, имея ввиду двух генералов, которые планировали миссию.
"Это миссия, которую начали до меня. Это было что-то, что просто - они хотели сделать. Они пришли ко мне и они объяснили, что хотят сделать, генералы, очень уважаемые. Мои генералы самые уважаемые среди всех за последние десятилетия, я уверен. И они потеряли Райана", - заявил Трамп.
Рейд спецназа на места укрытия боевиков Аль-Каиды в Йемене был уполномочен Трампом и был направлен на сбор оперативной информации о боевой группе. Погиб один военный, трое ранены.
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