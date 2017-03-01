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Рейд США в Йемене: Трамп обвинил генералов в гибели военного

01.03.2017 05:27
Трамп сказал, что миссию разрабатывали до него и генералы, которые занимались планированием, "потеряли" Уильямя "Райана" Оуэнса
Рейд США в Йемене: Трамп обвинил генералов в гибели военного
Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент Дональд Трамп отстранился от военного рейда в Йемене и обвиняет генералов в смерти морского котика. Об этом сообщает The Hill.

Трамп подчеркнул, что миссию разрабатывали до того, как он вступил в должность и сказал, что "они потеряли" морского котика, имея ввиду двух генералов, которые планировали миссию.

"Это миссия, которую начали до меня. Это было что-то, что просто - они хотели сделать. Они пришли ко мне и они объяснили, что хотят сделать, генералы, очень уважаемые. Мои генералы самые уважаемые среди всех за последние десятилетия, я уверен. И они потеряли Райана", - заявил Трамп. 

Рейд спецназа на места укрытия боевиков Аль-Каиды в Йемене был уполномочен Трампом и был направлен на сбор оперативной информации о боевой группе. Погиб один военный, трое ранены. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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