До мая в Польше будет батальон британских войск - Ващиковский

Через два месяца в Польше для сдерживания возможной агрессии со стороны России будет размещен батальон британских войск. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает корреспондент LIGA.net.

"Великобритания начала процесс выхода из Европейского Союза, но эта страна остается одним из ключевых игроков в обеспечении безопасности в регионе. У Великобритании особые отношения с Соединенными Штатами, а также она играет важную роль в НАТО. Не знаю, известно ли вам, но через два месяца назад батальон британских войск будет размещен в Польше", - сказал он.

Ващиковский отметил, что сегодняшняя встреча в Киеве представителей Польши, Великобритании и Украины в основном посвящена вопросам безопасности и может стать основой для длительного сотрудничества в трехстороннем формате.

"Я уверен, что сегодняшняя встреча положит начало успешным переговорам и длительным усилиям в развитии трехсторонних отношений и международных усилий, которые будут направлены через этот трехсторонний формат", - сказал Ващиковский.

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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон добавил: "Мы едины в том, что российскую агрессию необходимо остановить. Нельзя допустить, чтобы Россия осталась ненаказанной за то, что она сделала. Нужно приложить все усилия для того, чтобы остановить агрессию".

27 октября 2016 года сообщалось, что батальоны НАТО в Восточной Европе полностью развернут до лета 2017 года.

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