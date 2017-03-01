Из нового миграционного указа Трампа будет исключен Ирак - СМИ

Подписание указа должно было состоятся в среду, однако переносится на пятницу

В новый миграционный указ президента США Дональда Трампа, запрещающий на 90 дней въезд в Соединенные Штаты гражданам преимущественно мусульманских стран, не будут числиться граждане Ирака. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на официальные источники.

Подписание указа должно было состоятся в среду, однако переносится на пятницу.

Отмечается, что Трамп описал пересмотренный после запрета судом указ как неотложный для национальной безопасности, однако сам переносил его подписание без объяснений.

Как сообщил ранее министр внутренней безопасности США Джон Келли, "президент планирует выпустить более жесткий, более рациональный вариант первого указа".

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