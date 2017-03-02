В Москве обрушилась конструкция тоннеля: погиб рабочий
Сегодня на 23-м километре Калужского шоссе в Новой Москве на месте строительства тоннеля обрушилась опалубка с жидким бетоном, в результате чего погиб рабочий. Об этом сообщает ВВС.
Обрушение произошло на площади 40 кв м. Ширина строящегося тоннеля составляет 20 метров, длина - 500 метров.
По предварительным данным, пострадали три человека. Под завалами также могут находиться люди.
На месте инцидента работают 33 спасателя и 12 единиц техники. К поиску людей также привлечены кинологи.
Строительство тоннеля, в котором произошло обрушение, является частью масштабной реконструкции Калужского шоссе, начавшейся в 2014 году.
Первый этап реконструкции должен был завершиться в конце 2016 - начале 2017 года.
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