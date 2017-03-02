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Генпрокурор США взял самоотвод по делу о связях Трампа с РФ

02.03.2017 23:40
Из-за информации, что генпрокурор мог скрыть факт встречи с послом РФ, он заявил о самоотводе в делах о предположительных связях Трампа с Россией
Генпрокурор США взял самоотвод по делу о связях Трампа с РФ
Джефф Сешнс (фото - EPA)

Генеральный прокурор, глава министерства юстиции США Джефф Сешнс заявил о самоотводе от расследований ФБР возможных связей команды президента Дональда Трампа с Россией во время предвыборной кампании. Об этом сообщает BBC.

"Я решил взять самоотвод от всех нынешних и будущих расследований во всех делах, связанных каким-то образом с кампанией президента Соединенных Штатов", - сказал Сешнс. 

Он заверил, что не имел никаких связей с россиянами. Трамп сказал, что полностью уверен в Сешнсе.

"Я понимаю, что некоторые считают, что этот мой комментарий был ложным. (...) Это не так", - заверил генеральный прокурор. 

СМИ сообщили, что Сешнс во время утверждения на должность скрыл тот факт, что в прошлом году провел две встречи с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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