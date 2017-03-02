Генпрокурор США взял самоотвод по делу о связях Трампа с РФ
Генеральный прокурор, глава министерства юстиции США Джефф Сешнс заявил о самоотводе от расследований ФБР возможных связей команды президента Дональда Трампа с Россией во время предвыборной кампании. Об этом сообщает BBC.
"Я решил взять самоотвод от всех нынешних и будущих расследований во всех делах, связанных каким-то образом с кампанией президента Соединенных Штатов", - сказал Сешнс.
Он заверил, что не имел никаких связей с россиянами. Трамп сказал, что полностью уверен в Сешнсе.
"Я понимаю, что некоторые считают, что этот мой комментарий был ложным. (...) Это не так", - заверил генеральный прокурор.
СМИ сообщили, что Сешнс во время утверждения на должность скрыл тот факт, что в прошлом году провел две встречи с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком.
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