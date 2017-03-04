Центристы Франции прекращают поддержку кандидатуры Фийона - СМИ

Центристы будут призывать партию Республиканцев, от которой баллотируется Фийон, найти альтернативу их нынешнему кандидату

Центристская партия Франции "Союз демократов и независимых" намерена прекратить поддержку кандидата на пост президента Франсуа Фийона. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к руководству партии.

Отмечается, что партия будет призывать партию Республиканцев, от которой баллотируется Фийон, найти альтернативу их нынешнему кандидату, чья кампания "разваливается на глазах".

"Мы призываем республиканцы взять на себя ответственность и найти другого кандидата", - сказал журналистам источник.

Вице-президент партии "Союз демократов и независимых" Жан-Мари Бокель уже призвал мэра Бордо Алена Жюппе, занявшего второе место на праймериз правых, заменить Фийона, передает RFI.

14 февраля сообщалось, что коррупционный скандал вокруг Фийона заставил его коллег по партии Республиканцы говорить об угрозе срыва избирательной кампании политика.

2 марта полиция провела обыски в доме Фийона в связи с расследованием информации о том, что супруга Фийона Пенелопа в 2000-е годы работала его фиктивной помощницей, когда он был депутатом.

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