Белый дом попросил Конгресс изучить обвинения Трампа в прослушке

Запрос Белого дома поступил после того, как Дональд Трамп обвинил Барака Обаму в прослушке штаб-квартиры в Trump Tower

Белый дом попросил Конгресс США проверить информацию о злоупотреблении полномочиями администрацией 44-го президента США Барака Обамы, влиянии на расследования в ходе избирательной кампании 2016 года и информации о возможной прослушке штаб-квартиры Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает Reuters.

Запрос Белого дома поступил после заявления о том, что Обама заказал прослушку телефонов в штаб-квартире Трампа в Trump Tower.

Как сообщает Радио Свобода, Трамп требует параллельно с расследованием вмешательств РФ в выборы, выяснить, были ли злоупотребления полномочиями исполнительной ветки власти в проведении расследований 2016 года.

"Ни Белый дом, ни президент не будут давать комментарии до тех пор, пока такое рассмотрение не будет проведено", - сообщил Спайсер.

4 марта пресс-секретарь Обамы Кевин Льюис назвал ложью обвинение администрации Обамы в прослушивании телефонов Дональда Трампа в ходе президентской кампании.

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