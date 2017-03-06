Лидеры крупнейших стран ЕС проводят саммит о будущем союза

Инициатива проведения мини-саммита с участием глав правительств Германии, Испании и Италии Ангелы Меркель, Мариано Рахоя и Паоло Джентилони принадлежала президенту Франции Франсуа Олланду.

"Евросоюз может восстановить свое влияние, развивая оборону", - заявил президент Франции в интервью шести европейским изданиям накануне версальской встречи. Его слова приводит агентство AFP.

По мнению французского лидера, этого требует геополитическая ситуация, сложившаяся в мире после избрания Дональда Трампа на пост президента США. Конкретно речь идет об "организованном сотрудничестве" стран-членов ЕС, которые "всерьез хотят развивать свою оборону", - отметил французский президент.

По мнению Олланда, "незнание" Дональдом Трампом того, что такое Евросоюз, обязывает Европу показать американскому президенту "политическое единство, экономическую значимость и стратегическую автономию" европейского пространства.

Таким образом, как отмечает AFP, Париж и Берлин надеются, что оборона станет новым "двигателем" нового европейского проекта, который называют "Европа с разной скоростью". Идея проекта предполагает, что ЕС сохраняется в нынешнем виде, однако страны-члены, которые захотят, будут работать над дальнейшим сближением.

"Без появления нового европейского духа Евросоюз постепенно ослабнет, а в конечном счете, может распасться окончательно", - предупредил Франсуа Олланд.

По итогам четырехсторонней встречи ее участники должны выработать общую позицию, которая потом будет представлена на саммите ЕС в Риме 25 марта. Этот саммит будет приурочен к 60-летию со дня подписания Римского договора, который заложил фундамент европейской интеграции.

25 февраля президент Франции Франсуа Олланд призвал своего американского коллегу Дональда Трампа не разжигать недоверие к Франции. Так он прокомментировал заявление президента США о том, что после атак джихадистов в 2015 году "Париж больше не является Парижем".

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