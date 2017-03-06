Трамп подписал новый иммиграционный указ
Президент США Дональд Трамп подписал новый иммиграционный указ. Об этом сообщает CNN.
В новом иммиграционном указе Трампа сохраняется 90-дневной запрет посещать США гражданами Ирана, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена. Вместе с тем, из числа стран, на которые распространяется запрет, исключен Ирак.
Ирак исключен из антииммиграционного списка, поскольку правительство страны внедрило новые процедуры проверки во время выезда из, а также усовершенствовало процедуру проверки документов и обмена информацией.
Еще одной причиной исключения Ирака из указа является сотрудничество этой страны с США в борьбе против террористической организации Исламское государство.
28 января Трамп подписал указ, запрещающий въезд в США гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением - Ирака, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена сроком на 90 дней.
Указ раскритиковали многие мировые лидеры, в том числе канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Впоследствии федеральный суд Сиэтла приостановил действие этого указа.
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