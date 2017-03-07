"Кря-кря, против этого царя": в Петербурге прошел флешмоб - фото

В акции приняли участие 40 человек, шестерых задержала полиция

В Петербурге на Большой Морской вчера вечером полицейские задержали шесть участников флешмоба, которые были возмущены сообщениями о многомиллиардном состоянии премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Об этом сообщает Фонтанка.

Молодежь в составе 40 человек собралась с целью обсуждения расследования информации об имуществе Медведева.













Они водили хороводы вокруг полицейских машин и крякали.





"Кря-кря, против этого царя", - говорили участники акции.

2 марта российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал расследование об активах Медведева в РФ и за границей. По этим материалам основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией подал заявление в Следком РФ с требованием открыть уголовное производство на главу правительства, а также олигарха Алишера Усманова.

По данным расследователей, посредством различных фондов Медведев владеет активами на сумму более 70 млрд рублей (более 30 млрд грн).



У Навального считают, что некоторые эпизоды сотрудничества премьера РФ и Усманова подпадают под статьи "получение взятки" и "дача взятки". Речь идет о передаче олигархом одному из фондов Медеведева земельного участка в селе Знаменское Московской области с жилым домом, рыночная стоимость которого около пяти миллиардов рублей (около 2,3 млрд грн).

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