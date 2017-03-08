WikiLeaks заявила о разоблачении базы хакеров ЦРУ в Германии
Wikileaks опубликовали документы якобы Центрального разведывательного управления США, сообщает Deutsche Welle.
В более 8700 документах фигурируют детали относительно "вредоносного программного обеспечения, вирусов, троянов, эксплойтов "нулевого дня" и систем удаленного доступа". Вероятно, их разрабатывают в ЦРУ.
По информации WikiLeaks, США обустроили базу хакеров в Германии в Франкфурте-на-Майне. Хакеры получили дипломатические паспорта и справки Госдепартамента с инструкциями безопасного въезда в Германию.
Как была получена информация, не уточняется. Источником указали "изолированную защищенную сеть Центра киберразведки ЦРУ в Ленгли, штат Вирджиния".
Wikileaks заявила, что в документах есть данные о возможности взлома "умных" телевизоров и проникновения в программные системы американских разработчиков, в частности, iOS от Apple, Android от Google и Windows от Microsoft.
Подтверждений подлинности документов нет. ЦРУ не комментирует публикацию.
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