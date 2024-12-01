Программа выплат будет действовать до 28 февраля 2025 года

С 1 декабря украинцы могут подать заявку на получение 1000 грн от президента Владимира Зеленского через портал Дия. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров объяснил, как это сделать.

"Получить 1000 могут все находящиеся в Украине граждане. Если у вас есть дети — оформляйте выплаты и на них", – отметил он.

Программа выплат будет действовать до 28 февраля 2025 года.

Как подать заявление о выплате Зимней еПоддержки через Дию:

→ Авторизуйтесь в Дие;

→ В Сервисах выберите Зимняя еПоддержка;

→ Щелкните Подать новую заявку и Начать;

→ Выберите, кому предназначена выплата — для себя или для ребенка. Если для ребенка должно подгрузиться свидетельство о рождении в Дие. Если не подтянулось – нажмите "Добавьте свидетельство";

→ Выберите счет для выплаты;

→ Проверьте данные, поставьте птичку в "Я нахожусь на территории Украины" и нажмите Отправить.

1000 грн будет зачислено на карту Национального кэшбека. Ее можно оформить через мобильный банкинг, а Дия покажет банки, где она доступна.

Эти средства можно использовать на различные услуги до конца 2025 года: оплату коммунальных услуг, лекарств, транспортные билеты, книги или донаты на UNITED24.

"Если у вас нет карты налогоплательщика или возможности получить Зимнюю есть Поддержку через Действие – обращайтесь в Укрпочту или в банк-партнер", – добавил Федоров.

25 октября Зеленский пообещал раздать каждому украинцу 1000 грн. как поддержку в зимний период. К новой программе есть Поддержка, по прогнозам правительства, присоединится не более 15 млн человек. Таким образом, для выплат понадобится не более 15 млрд грн.

4 ноября в Минэкономики заявили, что украинцы, не имеющие доступа к Действию, смогут получить "тысячу Зеленского" через отделение Укрпочты.

29 ноября Зеленского призвали пересмотреть программу выплат, соответствующая петиция набрала 25 000 голосов.