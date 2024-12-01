С 1 декабря украинцы могут подать заявку на получение 1000 грн от президента Владимира Зеленского через портал Дия. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров объяснил, как это сделать.

"Получить 1000 могут все находящиеся в Украине граждане. Если у вас есть дети — оформляйте выплаты и на них", – отметил он.

Программа выплат будет действовать до 28 февраля 2025 года.

Как подать заявление о выплате Зимней еПоддержки через Дию:

Авторизуйтесь в Дие;

В Сервисах выберите Зимняя еПоддержка;

Щелкните Подать новую заявку и Начать;

Выберите, кому предназначена выплата — для себя или для ребенка. Если для ребенка должно подгрузиться свидетельство о рождении в Дие. Если не подтянулось – нажмите "Добавьте свидетельство";

Выберите счет для выплаты;

Проверьте данные, поставьте птичку в "Я нахожусь на территории Украины" и нажмите Отправить.

1000 грн будет зачислено на карту Национального кэшбека. Ее можно оформить через мобильный банкинг, а Дия покажет банки, где она доступна.

Эти средства можно использовать на различные услуги до конца 2025 года: оплату коммунальных услуг, лекарств, транспортные билеты, книги или донаты на UNITED24.

"Если у вас нет карты налогоплательщика или возможности получить Зимнюю есть Поддержку через Действие – обращайтесь в Укрпочту или в банк-партнер", – добавил Федоров.

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