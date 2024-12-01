З 1 грудня можна податися на "тисячу Зеленського". У Мінцифри пояснили, як це зробити
З 1 грудня українці можуть подати заявку на отримання 1000 грн від президента Володимира Зеленського через портал Дія. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, як це зробити.
"Отримати 1000 можуть усі громадяни, які перебувають в Україні. Якщо у вас є діти — оформлюйте виплати й на них", – зазначив він.
Програма виплат діятиме до 28 лютого 2025 року.
Як подати заяву про виплату Зимової єПідримки через Дію:
→ Авторизуйтеся в Дії;
→ У Сервісах виберіть Зимова єПідтримка;
→ Натисніть Подати нову заявку та Розпочати;
→ Виберіть, для кого призначена виплата — для себе чи для дитини. Якщо для дитини — має підвантажитися свідоцтво про народження в Дії. Якщо не підтягнулося — натисніть "Додайте свідоцтво";
→ Виберіть рахунок для виплати;
→ Перевірте дані, поставте пташечку в "Я перебуваю на території України" і натисніть Надіслати.
1000 грн буде зараховано на картку Національного кешбеку. Її можна оформити через мобільний банкінг, а Дія покаже банки, де вона доступна.
Ці кошти можна використати на різні послуги до кінця 2025 року: оплату комунальних послуг, ліків, транспортні квитки, книги або донати на UNITED24.
"Якщо у вас немає картки платника податків або можливості отримати Зимову єПідтримку через Дію — звертайтеся до Укрпошти або до банку-партнера", – додав Федоров.
- 25 жовтня Зеленський пообіцяв роздати кожному українцю 1000 грн як підтримку у зимовий період. До нової програми єПідтримка, за прогнозами уряду, приєднається не більше ніж 15 млн осіб. Таким чином, для виплат знадобиться не більше ніж 15 млрд грн.
- 4 листопада в Мінекономіки заявили, що українці, які не мають доступу до Дії, зможуть отримати "тисячу Зеленського" через відділення Укрпошти.
- 29 листопада Зеленського закликали переглянути програму виплат, відповідна петиція набрала 25 000 голосів.