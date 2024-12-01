З 1 грудня українці можуть подати заявку на отримання 1000 грн від президента Володимира Зеленського через портал Дія. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, як це зробити.

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"Отримати 1000 можуть усі громадяни, які перебувають в Україні. Якщо у вас є діти — оформлюйте виплати й на них", – зазначив він.

Програма виплат діятиме до 28 лютого 2025 року. 

Як подати заяву про виплату Зимової єПідримки через Дію:

Авторизуйтеся в Дії;

У Сервісах виберіть Зимова єПідтримка;

Натисніть Подати нову заявку та Розпочати;

Виберіть, для кого призначена виплата — для себе чи для дитини. Якщо для дитини — має підвантажитися свідоцтво про народження в Дії. Якщо не підтягнулося — натисніть "Додайте свідоцтво";

Виберіть рахунок для виплати;

Перевірте дані, поставте пташечку в "Я перебуваю на території України" і натисніть Надіслати.

1000 грн буде зараховано на картку Національного кешбеку. Її можна оформити через мобільний банкінг, а Дія покаже банки, де вона доступна.

Ці кошти можна використати на різні послуги до кінця 2025 року: оплату комунальних послуг, ліків, транспортні квитки, книги або донати на UNITED24. 

"Якщо у вас немає картки платника податків або можливості отримати Зимову єПідтримку через Дію — звертайтеся до Укрпошти або до банку-партнера", – додав Федоров.

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