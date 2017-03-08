Безвизовый режим ЕС с Грузией начнет действовать с 28 марта

Постановление об отмене виз для граждан Грузии опубликовано в Официальном журнале Европейского союза

Постановление о введении безвизового режима для граждан Грузии опубликовано в Официальном журнале Европейского Союза. Это положение вступит в силу через 20 дней после публикации - 28 марта 2017 года, сказано в документе.

Отмена виз с Евросоюзом позволит гражданам Грузии с биометрическими паспортами въезжать на территорию стран Шенгенской зоны на срок до 90 дней в течение полугода без визы.

Действие режима распространяется на 22 страны ЕС (кроме Ирландии, Великобритании, Хорватии, Кипра, Румынии и Болгарии), а также на Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. Кроме того, безвизовый режим не дает права на трудоустройство в странах ЕС.

2 февраля за введение безвизового режима для граждан Грузии проголосовал Европарламент. 27 февраля это положение одобрил Европейский совет.

1 марта в Брюсселе были подписаны документы, необходимые для либерализации визового режима между ЕС и Грузией.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.