USD:  26.86  27.14   EUR:  28.23  28.87  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Безвизовый режим ЕС с Грузией начнет действовать с 28 марта

08.03.2017 15:36
Постановление об отмене виз для граждан Грузии опубликовано в Официальном журнале Европейского союза
Безвизовый режим ЕС с Грузией начнет действовать с 28 марта
Фото: EPA

Постановление о введении безвизового режима для граждан Грузии опубликовано в Официальном журнале Европейского Союза. Это положение вступит в силу через 20 дней после публикации - 28 марта 2017 года, сказано в документе.

Отмена виз с Евросоюзом позволит гражданам Грузии с биометрическими паспортами въезжать на территорию стран Шенгенской зоны на срок до 90 дней в течение полугода без визы. 

Действие режима распространяется на 22 страны ЕС (кроме Ирландии, Великобритании, Хорватии, Кипра, Румынии и Болгарии), а также на Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. Кроме того, безвизовый режим не дает права на трудоустройство в странах ЕС.

2 февраля за введение безвизового режима для граждан Грузии проголосовал Европарламент. 27 февраля это положение одобрил Европейский совет.

1 марта в Брюсселе были подписаны документы, необходимые для либерализации визового режима между ЕС и Грузией.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 