Дональд Туск переизбран главой Евросовета

Глава Евросовета Дональд Туск переизбран на второй срок, сообщил премьер-министр Люксембурга

Глава Европейского совета Дональд Туск переизбран в должности на второй срок. Об этом заявил премьер-министр Люксембурга, говорится в сообщении AFP в Twitter.

"Глава Евросовета Туск переизбран несмотря на польскую оппозицию", - сказано в сообщении.

В своем выступлении переизбранный глава Евросовета заявил, что "сделает все возможное, чтобы Европейский союз стал лучше".

Туск возглавлял Евросовет с декабря 2014 года, его первый мандат истекает 31 мая этого года. Глава Евросовета избирается сроком на 2,5 года.

Сегодня, 9 марта, в ЕС прошел саммит, на котором лидеры стран Евросоюза голосовали за нового главу Евросовета. Накануне голосования правящая партия Польши резко изменила свое отношения к экс-премьеру страны Туску и лоббировала альтернативного кандидата - Яцека Сариуша-Вольского.

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