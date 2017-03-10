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Импичмент президента Южной Кореи: двое погибших в ходе протестов

10.03.2017 08:46
Полиция Сеула сообщает о двух погибших в ходе протестов, участники которых выступают против решения суда об импичменте президента страны Пак Кын Хе
Импичмент президента Южной Кореи: двое погибших в ходе протестов
Фото: ЕРА

Полиция Сеула сообщает о двух погибших в ходе протестных акций, участники которых выступают против решения суда об импичменте президента страны Пак Кын Хе, передает Би-би-си.

Как сообщают информагентства, один из погибших - 72-летний мужчина, который получил многочисленные травмы головы, выпав из полицейского автобуса напротив здания Конституционного суда.

Про личность второго погибшего информации не поступало.

Также сообщается, что в ходе протестов пострадали несколько журналистов. В частности, травмы головы получил оператор японского информационного агентства Киодо.

Ранее в пятницу Конституционный суд Южной Кореи поддержал импичмент Пак Кын Хе, которая оказалась в центре коррупционного скандала.


Пак Кын Хе (фото - EPA)

После этого тысячи сторонников президента вышли на улицы. Некоторые из них вели себя агрессивно, вступали в драку с полицейскими и забирались на полицейские машины, выставленные для оцепления вокруг суда.

Суд признал вину Пак Кын Хе в том, что она позволила своей близкой подруге и советнику Чхве Сун Силь влиять на государственную политику и покрывала ее коррупционную деятельность.

Это решение означает, что Пак Кын Хе будет немедленно отстранена от власти и может быть подвергнута уголовному преследованию по обвинениям в коррупции. В течение ближайших 60 дней в Южной Корее должны пройти внеочередные президентские выборы.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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