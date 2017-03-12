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CNN: У Трампа знали о лоббировании Флинном интересов Эрдогана

12.03.2017 08:37
Команде Дональда Трампа было известно о лоббистской деятельности компани Майкла Флинна еще до его назначения советником, сообщает телеканал CNN
CNN: У Трампа знали о лоббировании Флинном интересов Эрдогана
Дональд Трамп (фото - EPA)

Переходной команде тогда еще кандидата на пост президента США Дональда Трампа было известно о том, что фирма экс-советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна лоббировала интересы правительства Турции. Об этом передает телеканал CNN.

Американский телеканал сообщает, что вице-президенту Майку Пенсу, возглавлявшему переходную команду Трампа, еще в ноябре 2016 года сообщили о том, что фирма Флинна не была зарегистрирована в качестве иностранного агента,  письмом Комитета по надзору за деятельностью государственных органов Конгресса США.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп не был проинформирован о письме Комитета.

10 марта сообщалось, что Флинн, который был уволен за несанкционированные связи с РФ, задним числом зарегистрировался в Министерстве юстиции в качестве иностранного агента после того, как ему заплатили $530 тысяч за лоббирование интересов турецкого правительства.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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