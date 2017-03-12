В Турции рекомендуют послу Нидерландов не возвращаться из отпуска

Министерство иностранных дел Турции выразило протест против действий властей Нидерландов в отношении двух турецких министров

Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением, в котором рекомендовало послу Нидерландов, находящемуся в отпуске, определенное время не возвращаться к исполнению своих обязанностей. Об этом сообщает турецкое агентство Анадолу.

С помощью этого заявления турецкое внешнеполитическое ведомство выразило протест против действий властей Нидерландов в отношении двух турецких министров. А именно, против решения властей Нидерландов отказать в разрешении на приземление самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, который планировал провести встречу с местной общиной турок.

"Власти Нидерландов с самого начала проявляли подход, противоречащий дипломатическим нормам. Анкара осуждает враждебное отношение и предвзятый подход официального Амстердама и выражает решительный протест", - цитирует агентство документ.

11 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Нидерланды "пережитком нацизма и фашистами". Такое заявление он сделал после того, как Нидерланды отменили разрешение на посадку самолета главы МИД Турции Чавушоглу в Роттердаме. Там он должен был выступить на митинге во дворе генконсульства Турции. Власти Роттердама запретили выступление Чавушоглу в рамках агитации турецких властей в поддержку Эрдогана на конституционном референдуме.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал высказывания Эрдогана "безумными", а Еврокомиссар Йоханнес Хан сообщил, что ЕС урежет финансовую помощь Турции по евроинтеграции.

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