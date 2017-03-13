За 2016 год в Сирии погибло наибольшее количество детей - ЮНИСЕФ
В 2016 году резко увеличились случаи убийств, нанесения увечий и вербовки детей в результате резкой эскалации насилия в Сирии. По меньшей мере 652 ребенка были убиты за прошлый год, что является рекордным числом жертв за время вооруженного конфликта в стране, говорится в докладе организации ЮНИСЕФ.
Более 850 детей были завербованы для участия в боевых действиях, что более чем вдвое превышает количество завербованных в 2015 году.
В докладе сказано, что из-за активных боевых действий ограничен доступ к медицинской помощи ограничен, от чего дети часто умирают от болезней, которые в мирных условиях могли бы быть легко предотвращены.
Наиболее уязвимыми среди детей Сирии являются те 2,8 млн, которые живут в труднодоступных районах, в том числе 280 тысяч детей, которые живут в осаде: они почти полностью отрезанные от гуманитарной помощи.
В докладе уточнили, что от гуманитарной помощи после шести лет войны зависят почти 6 млн детей.
Еще 2,3 млн сирийских детей являются беженцами в других странах Ближнего Востока.
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