Без Obamacare 14 млн американцев могут потерять медстрахование
В США около 14 миллионов человек могут потерять медицинское страхование уже в 2018 году в рамках нового республиканского плана здравоохранения. К такому выводу пришли аналитики бюджетного комитета Конгресса, передает BBC.
В комитете также сообщили, что количество не застрахованных к 2026 году может возрасти до 24 миллионов человек.
В Республиканской партии заявили, что целью нового закона о здравоохранение, который призван заменить систему Obamacare, является снижение бюджетных расходов.
Демократы выступают против отмены реформы, проведенной 44-м президентом США Бараком Обамой.
Сразу же после своей инаугурации президент США Дональд Трамп приступил к выполнению одного из своих предвыборных обещаний - ликвидации реформы Obamacare.
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