Без Obamacare 14 млн американцев могут потерять медстрахование

По результатам анализа бюджета, в бюджетном комитете Конгресса пришли к выводу, что новый закон о здравоохранении сократит количество застрахованных

В США около 14 миллионов человек могут потерять медицинское страхование уже в 2018 году в рамках нового республиканского плана здравоохранения. К такому выводу пришли аналитики бюджетного комитета Конгресса, передает BBC.

В комитете также сообщили, что количество не застрахованных к 2026 году может возрасти до 24 миллионов человек.

В Республиканской партии заявили, что целью нового закона о здравоохранение, который призван заменить систему Obamacare, является снижение бюджетных расходов.

Демократы выступают против отмены реформы, проведенной 44-м президентом США Бараком Обамой.

Сразу же после своей инаугурации президент США Дональд Трамп приступил к выполнению одного из своих предвыборных обещаний - ликвидации реформы Obamacare.

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