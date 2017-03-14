Националисты Ирландии хотят провести референдум о независимости

По мнению главы партии Шинн Фейн, Brexit - это катастрофа для экономики и народа Северной Ирландии

Националистическая партия Северной Ирландии Шинн Фейн заявила, что хочет "как можно скорее" провести референдум в стране об отделении от Великобритании. Об этом пишет Reuters.

Как сообщается, партия регулярно призывала отделить Северную Ирландию от Британии, однако им оппонировал государственный секретарь Джеймс Брокеншир. Проводимые ранее социологические опросы среди ирландцев также свидетельствовали об их желании остаться в составе Британии.

Однако, как отмечается, опросы не проводились в последние месяцы.

"Выход Великобритании из ЕС станет катастрофой для экономики и катастрофой для народа Ирландии. Референдум об ирландском единстве должен пройти как можно быстрее", - заявила лидер Шинн Фейн Мишель О'Нил.

Ранее сегодня сообщалось, что Палата лордов британского парламента со второй попытки утвердила законопроект о Brexit.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила, что она запросит разрешение регионального парламента на проведение повторного референдума о независимости, поскольку большинство шотландцев высказались против Brexit и хотят остаться в Европейском Союзе.

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