На аукционе продадут альбом с личными фотографиями Гитлера

Стоимость альбома, найденного в апреле 1945 года в комнате Евы Браун, оценивается более чем в $18 тысяч долларов

Альбом с неизвестными ранее личными фотографиями Адольфа Гитлера продадут на аукционе в Великобритании. Об этом сообщает агентство Deutsche Welle.

Cтоимость альбома оценивается более чем в $18 тысяч, заявили в аукционном доме C&T Auctions.

Этот альбом в апреле 1945 года был найден в бункере Гитлера, а именно в комнате Евы Браун. Сейчас он принадлежит анонимному коллекционеру. Аукцион пройдет в городе Кент 15 марта.

В альбоме есть фотографии Гитлера в компании Геббельса, Геринга и Гиммлера, а также снимки того, как он проезжает в автомобиле сквозь толпу людей, которые приветствуют его.

Сотрудник аукционного дома называет эти снимки личными и указывает на то, что фотографии с такого ракурса мог сделать только тот человек, которому это было позволено.

20 февраля телефон Гитлера продали на аукционе за $243 тысячи.

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