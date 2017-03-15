В Мосуле иракская армия отбила у ИГ железнодорожный вокзал

В операции по освобождению западного Мосула от джихадистов армия Ирака одержала еще одну тактическую победу

Иракским правительственным войскам удалось отбить у террористической группировки Исламское государство главный железнодорожный вокзал города Мосула. Об этом сообщает агентство Deutsche Welle.

Как сообщают военные, иракской армии удалось также взять под свой контроль расположенный неподалеку от железнодорожного автобусный вокзал.

Ранее железнодорожный вокзал Мосула считался важным инфраструктурным узлом, но со времени свержения режима Саддама Хусейна в 2003 году он не работал.

Иракские военные также подтвердили информацию о полном окружения западного Мосула. По оценкам представителей антиисламистской коалиции, в западной части города до сих пор находятся около двух тысяч джихадистов, а также около 700 тысяч гражданских лиц. Последних боевики ИГ используют как живой щит.

12 марта 2017 год сообщалось, что иракские войска отбили у террористической ИГ более трети западной части города Мосул с начала масштабного наступления в прошлом месяце.

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