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Теракт в Дамаске: подрыв смертника унес жизни 25 человек

15.03.2017 14:47
Полиция пыталась остановить прорыв террориста в помещение Дворца правосудия, однако тот успел взорвать закрепленное на нем взрывное устройство
Теракт в Дамаске: подрыв смертника унес жизни 25 человек
Фото: twitter.com/ittihadiislamen

В здании Дворца правосудия в сирийской столице прогремел взрыв: террорист-смертник привел в действие "пояс шахида". Об этом со ссылкой на государственные каналы страны сообщает агентство Reuters.

По данным правоохранителей, вследствие теракта погибли по меньшей мере 25 человек - все гражданские. Сообщается о десятках раненых.

Как отмечает источник, силовики пытались предотвратить проникновение террориста в помещение, однако тот успел привести в действие взрывное устройство.


Фото: twitter.com/ittihadiislamen

Это второй подрыв смертника в Дамаске за последние пять дней: 11 марта в результате двойного теракта в городе погибли около полусотни и были ранены более 120 паломников, которые на автобусах направлялись в некрополь Баб аль-Сагхир.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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