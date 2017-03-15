В сирийской провинции Идлиб от авиаудара погибли 14 детей - СМИ

В контролируемой сирийскими оппозиционерами части провинции Идлиб от авиаудара погибли по меньшей мере 14 детей. Об этом сообщает агентство AFP.

"Среди погибших от авиаудара в провинции Идлиб 14 детей: наблюдатели", - сказано в сообщении.

В агентстве SkyNews уточнили, что общее число погибших составило по меньшей мере 17 человек, а удары с воздуха произошли, когда дети собрались возле школьного комплекса в деревне Хасс в северном Идлибе. Число погибших может увеличиться, поскольку некоторые из раненых находятся в критическом состоянии.

15 марта 2017 года в здании Дворца правосудия в сирийской столице прогремел взрыв: террорист-смертник привел в действие "пояс шахида". По данным правоохранителей, вследствие теракта погибли по меньшей мере 25 человек - все гражданские.

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