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Выборы в Нидерландах: партия премьера Рютте разгромила популистов

15.03.2017 22:20
На выборах в Голландии партия премьера Марка Рютте с большим отрывом обогнала партию популиста Герта Вилдерса, выступающего за выход страны из ЕС
Выборы в Нидерландах: партия премьера Рютте разгромила популистов
Премьер Нидерландов Марк Рютте (в центре, фото - ЕРА)
Партия премьер-министра Марка Рютте с большим отрывом побеждает на парламентских выборах в Нидерландах. Об этом свидетельствуют данные экзит-пола Ipsos, сообщает NOS.

Согласно итогам экзит-пола, Народная партия свободы и демократии, которую возглавляет Рютте, получила 31 место из 150 в нижней палате парламента, а выступающая за выход из ЕС Партия Свободы во главе с антиисламским политиком Гертом Вилдерсом, выступавшим против ассоциации Украины с ЕС - 19 мандатов. 

Второе место с партией Вилдерса могут разделить консерваторы из партии Христианско-демократический призыв и либералы из партии Д66 - они также получат по 19 мандатов. Д66 и еще одна либеральная партия, Зеленые левые, которые согласно экзит-полу могут получить 16 мест в парламенте, являются ярыми сторонниками ассоциации ЕС с Украиной и противниками агрессии РФ.

Социалистическая партия, выступающая с позиции "понять Россию", получит в нижней палате парламента Нидерландов 14 мест.

Явка на выборах превысила по предварительным данным, 82%, - это самый высокий показатель в истории Нидерландов с 1986 года.

Читайте также о скандале, который повлиял на итог выборов в Нидерландах: Вам здесь не рады. Чем закончится холодная война Турции с ЕС

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ЛIГАБiзнесIнформ
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