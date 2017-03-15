Выборы в Нидерландах: партия премьера Рютте разгромила популистов
15.03.2017 22:20
На выборах в Голландии партия премьера Марка Рютте с большим отрывом обогнала партию популиста Герта Вилдерса, выступающего за выход страны из ЕС
Премьер Нидерландов Марк Рютте (в центре, фото - ЕРА)
Партия премьер-министра Марка Рютте с большим отрывом побеждает на парламентских выборах в Нидерландах. Об этом свидетельствуют данные экзит-пола Ipsos, сообщает NOS.
Согласно итогам экзит-пола, Народная партия свободы и демократии, которую возглавляет Рютте, получила 31 место из 150 в нижней палате парламента, а выступающая за выход из ЕС Партия Свободы во главе с антиисламским политиком Гертом Вилдерсом, выступавшим против ассоциации Украины с ЕС - 19 мандатов.
Второе место с партией Вилдерса могут разделить консерваторы из партии Христианско-демократический призыв и либералы из партии Д66 - они также получат по 19 мандатов. Д66 и еще одна либеральная партия, Зеленые левые, которые согласно экзит-полу могут получить 16 мест в парламенте, являются ярыми сторонниками ассоциации ЕС с Украиной и противниками агрессии РФ.
Социалистическая партия, выступающая с позиции "понять Россию", получит в нижней палате парламента Нидерландов 14 мест.
Явка на выборах превысила по предварительным данным, 82%, - это самый высокий показатель в истории Нидерландов с 1986 года.
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