Лидер популистов Голландии: От меня отнюдь не избавились
16.03.2017 00:49
Лидер популистов Голландии Герт Вилдерс, чья партия выступает за выход из ЕС и заняла второе место на выборах, пообещал продолжить борьбу за власть
Герт Вилдерс (фото - ЕРА)
Лидер популистской Партии свободы Нидерландов Герт Вилдерс, занявший второе место на парламентских выборах в стране, сообщил в Twitter, что продолжит борьбу за власть c премьер-министром Марком Рютте.
"Избиратели Партии свободы - спасибо! Мы выиграли места! Первый прирост! И Рютте от меня отнюдь не избавился!", - написал Вилдерс. Так он прокомментировал результат своей партии на выборах, которая получила на четыре места в нижней палате парламента больше, но не смогла добиться ранее прогнозируемого по соцопросам первого места в гонке.
Согласно экзит-полам, на выборах в Голландии первое место заняла Народная партия свободы и демократии действующего премьер-министра Марка Рютте, который возглавляет правительство страны с 2010 года. Она получила 31 мандат из 150 в нижней палате парламента, в то время как партия Вилдерса - лишь 19. Явка на выборах была самой высокой за 30 лет.
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