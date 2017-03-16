Лидер популистов Голландии: От меня отнюдь не избавились

"Избиратели Партии свободы - спасибо! Мы выиграли места! Первый прирост! И Рютте от меня отнюдь не избавился!", - написал Вилдерс. Так он прокомментировал результат своей партии на выборах, которая получила на четыре места в нижней палате парламента больше, но не смогла добиться ранее прогнозируемого по соцопросам первого места в гонке.