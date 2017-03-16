В Беларуси продолжаются аресты участников "маршей нетунеядцев"

По данным СМИ, в Могилеве и Гродно были арестованы около 10 человек

Полиция задерживает участников протестных "маршей нетунеядцев" в нескольких городах Белоруссии. Об этом сообщает Би-би-си.

В Минске в среду прошел разрешенный властями марш, в котором приняли участие около 2 тыс человек.

Аналогичные, но несанкционированные акции протеста против налога проходили в Могилеве и Гродно, в них участвовали несколько сотен человек.

Незарегистрированный правозащитный центр "Весна" сообщил о задержании восьми человек после акции в Могилеве и еще нескольких человек в Гродно.

Журналисты также сообщают, со ссылкой на правозащитников, что в Минске задержано около 40 человек. По некоторым данным, сотрудники правоохранительных органов в Минске применили слезоточивый газ.

14 марта неправительственная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, в котором заявила, что власти Беларуси подавляют права граждан на мирное собрание и свободу слова, задерживая участников маршей. Правозащитники также сообщили, что, по меньшей мере, 48 участников протестов, включая лидеров гражданского общества и независимых журналистов, были задержаны в период с 10 по 12 марта.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.