В США федеральный суд приостановил новый миграционный указ Трампа

В суде заявили, что указ не прошел юридическую проверку. Сам же Трамп считает, что это беспрецедентный судебный произвол

Федеральный судья штата Гавайи заблокировал новый антимиграционный указ президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

В 43-страничном постановлении суда сказано, что указ не прошел юридическую проверку. Судья опубликовал свое решение после того, как выслушал аргументы в связи с просьбой гавайских властей о временном запретительном предписании касательно указа Трампа.

По мнению властей штата, указ президента США дискриминирует людей по признаку гражданства.

Как сообщается, решение суда вступит в силу и приостановит действие указа с 16 марта.

Во время митинга в Нэшвилле Трамп, отреагировав на решение суда, заявил, что заблокированный указ был "смягченным вариантом первого".

"Это, по мнению многих, беспрецедентный судебный произвол", - добавил он и пообещал при необходимости поднять этот вопрос в Верховном суде.

1 марта стало известно, что в новом указе Трампа, запрещающем въезд в США на 90 дней гражданам нескольких преимущественно мусульманских стран, будет исключен Ирак.

6 марта Трамп подписал новый иммиграционный указ.

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