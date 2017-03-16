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В США федеральный суд приостановил новый миграционный указ Трампа

16.03.2017 03:49
В суде заявили, что указ не прошел юридическую проверку. Сам же Трамп считает, что это беспрецедентный судебный произвол
В США федеральный суд приостановил новый миграционный указ Трампа
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Федеральный судья штата Гавайи заблокировал новый антимиграционный указ президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

В 43-страничном постановлении суда сказано, что указ не прошел юридическую проверку. Судья опубликовал свое решение после того, как выслушал аргументы в связи с просьбой гавайских властей о временном запретительном предписании касательно указа Трампа.

По мнению властей штата, указ президента США дискриминирует людей по признаку гражданства.

Как сообщается, решение суда вступит в силу и приостановит действие указа с 16 марта.

Во время митинга в Нэшвилле Трамп, отреагировав на решение суда, заявил, что заблокированный указ был "смягченным вариантом первого".

"Это, по мнению многих, беспрецедентный судебный произвол", - добавил он и пообещал при необходимости поднять этот вопрос в Верховном суде.

1 марта стало известно, что в новом указе Трампа, запрещающем въезд в США на 90 дней гражданам нескольких преимущественно мусульманских стран, будет исключен Ирак.

6 марта Трамп подписал новый иммиграционный указ.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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