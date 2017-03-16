Королева Великобритании одобрила закон о выходе страны из ЕС

Королева Великобритании Елизавета II подписала законопроект о начале процедуры выхода страны из Евросоюза

Королева Великобритании Елизавета II подписала законопроект о начале процедуры выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщает Би-би-си.

Ранее на этой неделе законопроект о приведении в действие Статьи 50 Лиссабонского договора был окончательно одобрен обеими палатами британского парламента.

Согласно Статье 50 Лиссабонского договора, каждая страна- член Евросоюза вправе принять решение покинуть его.

Для этого необходимо формально уведомить об этом решении Европейский совет и начать процесс переговоров, на который отводится два года.

Премьер-министр Тереза Мэй говорила, что намерена запустить процесс Brexit до конца марта.

Это вряд ли произойдет на следующей неделе, когда пройдет неформальный саммит стран ЕС. Он приурочен к 60-летию Римского договора, который заложил основу для Европейского экономического сообщества - предшественника Евросоюза.

1 марта Палата лордов британского парламента потребовала, чтобы правительство страны гарантировало гражданам Европейского Союза право остаться в Великобритании после Brexit. Тем самым законопроект отправлен на доработку, после чего его снова будет рассматривать Палата общин.

2 февраля Британское правительство опубликовало план по выходу страны из Европейского союза. Документ получил название "Выход Британии из ЕС и новое партнерство с ним".

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