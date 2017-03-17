Привет евроскептикам: карикатура о выборах в Нидерландах от DW
Правопопулистской партии Герта Вилдерса, выступающей за выход Нидерландов из состава Европейского Союза, не удалось выиграть парламентские выборы, пишет немецкое агентство Deutsche Welle.
"Нидерланды после Трампа и Brexit сказали: Достаточно вредного популизма", - так прокомментировал волеизъявление голландцев глава правительства Нидерландов Марка Рютте.
По этому поводу штатный карикатурист агентства Сергей Ёлкин изобразил "голландский привет евроскептикам и предсказателям скорого развала Евросоюза".
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На прошедших парламентских выборах в Нидерландах первое место заняла Народная партия свободы и демократии действующего премьер-министра Марка Рютте, который возглавляет правительство страны с 2010 года. Партия лидера ультраправых сторонников выхода из ЕС Герта Вилдерса проиграла демократам с разгромным результатом. Явка на выборах была самой высокой за 30 лет.
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