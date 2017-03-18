Госдума РФ поручила проверить Радио Свобода, Голос Америки и CNN
Государственная дума России поручила своему комитету по информационной политике организовать проверку деятельности русских служб Радио Свобода, Голоса Америки и CNN на соответствие российскому законодательству. Об этом сообщает Радио Свобода.
С инициативой выступил депутат от партии Единая Россия Константин Затулин. По его словам, проверка должна стать ответом российских властей на внесенный в Конгресс США законопроект, предоставляющий Министерству юстиции дополнительные полномочия для проверки российского телеканала Russia Today на соответствие американским законам.
Как отметила сенатор от Демократической партии Джин Шахин, предложившая законопроект, Russia Today координирует свою деятельность с российским правительством для распространения ложной информации. Ранее этот телеканал обвинили в причастности во вмешательстве в выборы президента США, прошедшие в ноябре прошлого года.
16 февраля руководитель политического движения кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона "Вперед" Ришар Ферран заявил, что два крупных СМИ Russia Today и Sputnik, принадлежащие российскому государству, ежедневно занимаются тем, что распространяют ложную информацию. Эти "новости" подхватывают, цитируют, что негативно влияет на демократическую систему Франции.
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