Госдума РФ поручила проверить Радио Свобода, Голос Америки и CNN

Проверка СМИ станет ответом США за внесенный в Конгресс ​законопроект, предоставляющий Минюсту полномочия для проверки телеканала Russia Today

Государственная дума России поручила своему комитету по информационной политике организовать проверку деятельности русских служб Радио Свобода, Голоса Америки и CNN на соответствие российскому законодательству. Об этом сообщает Радио Свобода.

С инициативой выступил депутат от партии Единая Россия Константин Затулин. По его словам, проверка должна стать ответом российских властей на внесенный в Конгресс США ​законопроект, предоставляющий Министерству юстиции дополнительные полномочия для проверки российского телеканала Russia Today на соответствие американским законам.

Как отметила сенатор от Демократической партии Джин Шахин, предложившая законопроект, Russia Today координирует свою деятельность с российским правительством для распространения ложной информации. Ранее этот телеканал обвинили в причастности во вмешательстве в выборы президента США, прошедшие в ноябре прошлого года.

16 февраля руководитель политического движения кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона "Вперед" Ришар Ферран заявил, что два крупных СМИ Russia Today и Sputnik, принадлежащие российскому государству, ежедневно занимаются тем, что распространяют ложную информацию. Эти "новости" подхватывают, цитируют, что негативно влияет на демократическую систему Франции.

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