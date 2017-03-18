МИД Турции: Анкара не признает аннексии Крыма

В МИД Турции заявили, что турецкие власти не признают аннексии Крыма и будут защищать права крымских татар

МИД Турции выступил с заявлением в связи с третьей годовщиной оккупации украинского Крыма Россией. Об этом сообщает Анадолу.

"Аннексия Крыма - это открытое нарушение норм международного права. Турция вновь заявляет о непризнании аннексии полуострова, осуществленной на основании итогов незаконного референдума 16 марта 2014 года", - подчеркивается в заявлении.

В МИД подчеркнули, что Турция признает территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Анкара продолжит внимательно отслеживать процессы в Крыму и защищать права и интересы крымских татар, которые исторически проживают на полуострове", - говорится далее в заявлении.

14 марта власти Турции официально запретили любым турецким судам заходить в порты временно оккупированного Россией Крыма.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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