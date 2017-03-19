Комитет Конгресса не подтвердил связи Трампа с РФ

По словам главы комитета, между штабом Трампа и РФ "сговора не было"

Комитет Конгресса США по делам разведки не увидел никаких доказательств того, что избирательный штаб президента США Дональда Трампа находился в контакте с российским правительством в ходе предвыборной кампании 2016 года. Об этом заявил глава комитета Девин Нуньес, передает Би-би-си.

"Основываясь на всей известной мне информации на нынешнее утро, я могу прийти только к одному выводу - сговора не было", - заявил он.

В феврале комитет также заявлял, что не нашел информации о связях штаба Трампа с РФ.

6 января ФБР, ЦРУ и АНБ опубликовали совместный доклад, который доказывает вмешательство РФ в президентские выборы в США.

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