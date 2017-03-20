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Самолет Белавиа столкнулся со стаей птиц и вернулся в аэропорт

20.03.2017 05:28
После того, как самолет на высоте 150 метров столкнулся со стаей птиц, командир экипажа решил вернуться в аэропорт
Самолет Белавиа столкнулся со стаей птиц и вернулся в аэропорт
Фото: belta.by

Самолет Белавиа рейса В2-945 Минск-Санкт-Петербург вернулся в Национальный аэропорт сразу после взлета из-за столкновения со стаей птиц. Об этом сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел в воскресенье, 19 марта, в 18:05. Самолет Боинг 737-500 после взлета на высоте около 150 м столкнулся со стаей птиц. 

Командир экипажа решил вернуться в аэропорт. Самолет выработал топливо и благополучно приземлился. 

Никто не пострадал. Самолет заменили и он вылетел из Минска.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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