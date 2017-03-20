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В Испании танкер РФ протаранил рыболовное судно - СМИ

20.03.2017 22:58
Предварительно, рыболовное судно после столкновения затонуло. В результате двое моряков получили травмы, еще двое пропали без вести
В Испании танкер РФ протаранил рыболовное судно - СМИ
Фото: скриншот

Двое моряков рыболовного судна были травмированы, еще двое пропали без вести после столкновения их судна с российским танкером. Об этом сообщает El Mundo.

Предварительно, рыболовное судно после столкновения затонуло. Пострадавшие моряки получили несерьезные травмы, отмечает издание.

34-летний марокканец и  37-летний сенегальский моряк считаются пропавшими без вести, к их поискам привлечены водолазы из гражданская гвардия.

Издание Europa Press со ссылкой на свои источники сообщает, что, предварительно, испанское судно протаранил российский танкер Мидволга 2.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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