Манафорт отрицает свою связь с правительством РФ

По словам бывшего главы избирательного штаба Трампа, он не причастен ко взлому почты штаба Демократической партии, а также не работал с РФ

Пол Манафорт, бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа, отрицает свою причастности ко взлому штаба Демократической партии, а также связи с российским правительством. Об этом сообщает USA Today.

"Предположение, что я когда-либо работал в сговоре с кем-нибудь, чтобы взломать электронную почту или стремлюсь подорвать интересы США, является ложными," - заявил Манафорт.

"Несмотря на постоянный контроль и намеки, никаких фактов или доказательств, подтверждающих эти утверждения, не будет. Я разочарован тем, что кто-нибудь серьезно относится к заявлениям отдельных лиц с явными политическими мотивами и явной попыткой опорочить меня и легитимность избрания президентом Трампа", - добавил он.

18 марта сообщалось, что по данным американских журналистов, генеральна прокуратура Украины отправила семь запросов в ФБР и Минюст США, однако ответа не последовало.

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