Манафорт отрицает свою связь с правительством РФ
Пол Манафорт, бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа, отрицает свою причастности ко взлому штаба Демократической партии, а также связи с российским правительством. Об этом сообщает USA Today.
"Предположение, что я когда-либо работал в сговоре с кем-нибудь, чтобы взломать электронную почту или стремлюсь подорвать интересы США, является ложными," - заявил Манафорт.
"Несмотря на постоянный контроль и намеки, никаких фактов или доказательств, подтверждающих эти утверждения, не будет. Я разочарован тем, что кто-нибудь серьезно относится к заявлениям отдельных лиц с явными политическими мотивами и явной попыткой опорочить меня и легитимность избрания президентом Трампа", - добавил он.
18 марта сообщалось, что по данным американских журналистов, генеральна прокуратура Украины отправила семь запросов в ФБР и Минюст США, однако ответа не последовало.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
17.03.17
08:00
-
вчера
19:02
-
вчера
18:13
-
вчера
17:29
-
вчера
16:43