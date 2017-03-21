Мятеж в Черногории готовил экс-дипломат и агент ГРУ - свидетель

В рамках расследования дела о попытке государственного переворота в Черногории прошлой осенью один из подозреваемых Александр Синделич заявил, что несколько лет назад был завербован экс-послом РФ Эдуардом Шишмаковым, которого назвал агентом ГРУ. Об этом со ссылкой на данные официального расследования пишет черногорское издание Vijesti.

Синделич пояснил, что Шишмаков руководил группой из 500 человек, нанятых для осуществления переворота в день парламентских выборов в Черногории 16 октября 2016 года. Агентам из этой группы якобы предписывалось убить премьер-министра Мило Джукановича.

Из показаний сербского националиста следует, что к заговору причастен оппозиционный Демократический фронт во главе с Миланом Кнежевичем и Андрием Мандичем, хотя людей в основном набирал Шишмаков.

По слова Синделича, в 2016 году он неоднократно встречался с куратором из ГРУ в Москве, который инструктировал его по организационным моментам и закупке всего необходимого, включая оружие.

При этом защита других подозреваемых называет рассказ Синделича, который познакомился с Шишмаковым во время поездки в РФ к "казакам", "нелогичным, противоречивым и фантастическим".

Сам он, по словам следователей, на допросе был "совершенно спокоен".

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16 октября 2016 года в Черногории были арестованы 20 граждан Сербии, которых обвинили в подготовке вооруженных нападений на госучреждения, полицейские участки и чиновников после завершения голосования на парламентских выборах. 10 ноября Джуканович обвинил пророссийскую оппозицию в причастности к сценарию заговора.

20 февраля 2017 года спецпрокурор Черногории Миливойе Катнич заявил, что главным организатором неудавшегося заговора был представитель российских военных структур. В РФ причастность к попытке путча отрицают.

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