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В Брюсселе откроют монумент в память о жертвах терактов

21.03.2017 09:27
22 марта, в первую годовщину террористических атак, откроют монумент
В Брюсселе откроют монумент в память о жертвах терактов
Теракт в Брюсселе. Март 2016 года (фото - EPA)

В Брюсселе откроют монумент в память о жертвах террористических атак. Об этом сообщает Укринформ.

Церемония состоится 22 марта, в первую годовщину террористических атак, возле руководящих институтов Евросоюза.

22 марта 2016 года утром в аэропорту Завентем и в поезде метро в Брюсселе произошли несколько взрывов.

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