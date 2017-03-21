В Брюсселе откроют монумент в память о жертвах терактов

22 марта, в первую годовщину террористических атак, откроют монумент

В Брюсселе откроют монумент в память о жертвах террористических атак. Об этом сообщает Укринформ.

Церемония состоится 22 марта, в первую годовщину террористических атак, возле руководящих институтов Евросоюза.

22 марта 2016 года утром в аэропорту Завентем и в поезде метро в Брюсселе произошли несколько взрывов.

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